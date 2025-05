Ismaily se firma como peça-chave no Lille na reta final da Ligue 1

Na reta decisiva da Ligue 1, o Lille conta com a experiência e regularidade do lateral brasileiro Ismaily para alcançar um dos objetivos mais cobiçados da temporada: a classificação direta para a Liga dos Campeões. Aos 35 anos, o jogador se consolidou como um dos pilares do sistema defensivo da equipe, contribuindo tanto com solidez na marcação quanto com eficiência na saída de bola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ismaily vem de uma sequência de dez jogos consecutivos pela equipe francesa, seja como titular ou entrando ao longo das partidas. Sua presença tem coincidido com os bons resultados do Lille: nas últimas cinco rodadas, o time venceu quatro vezes e perdeu apenas uma. Curiosamente, ele foi titular em todas as vitórias e suplente no único revés, evidenciando sua importância dentro de campo.

continua após a publicidade

No último domingo (27), o Lille venceu o Angers fora de casa e chegou à terceira vitória seguida na competição, alcançando 56 pontos e assumindo a terceira colocação na tabela. Com isso, entrou na zona de classificação direta para a Champions League, privilégio reservado aos três primeiros colocados da liga francesa — o quarto disputa a fase preliminar.

Ismaily em ação pelo Lille (Foto: Divulgação/LOSC)

➡️Guerra, clima e idioma: lateral detalha adaptação à Rússia

Regularidade de Ismaily e desempenho defensivo do Lille

Além da sequência de jogos, os números reforçam o bom momento do lateral. Ismaily tem 89% de aproveitamento nos passes e aparece como o terceiro maior em média de desarmes do elenco, com 2,1 por jogo. Ele também contribui com 2,3 cortes por partida, mostrando consistência nas ações defensivas.

continua após a publicidade

A três rodadas do fim da Ligue 1, o Lille ainda mira o vice-campeonato. O próximo compromisso é contra o Olympique de Marseille, atual segundo colocado e com apenas dois pontos de vantagem — um confronto direto que pode mudar o rumo da briga pelo topo.