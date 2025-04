Ataque de torcedor em árbitro interrompe partida do Lyon na Ligue 1

O confronto entre Saint-Étienne e Lyon, neste domingo (20), foi palco de uma cena lamentável envolvendo torcedores no Stade Geoffroy-Guichard. Durante o primeiro tempo do jogo, válido pela 30ª rodada da Ligue 1, o assistente de arbitragem, Mehdi Rahmouni, foi o alvo de um objeto jogado das arquibancadas. Francois Letexier, árbitro principal, suspendeu a partida enquanto Rahmouni recebia atendimento. Com jogo retomado, Lyon foi superado por 2 a 1 pelo Saint-Étienne.

O lance aconteceu nos últimos minutos da primeira etapa, quando os donos da casa venciam por 1 a 0, e o jogo logo foi interrompido. Na luta contra o rebaixamento, o Saint-Étienne vive uma temporada difícil no Campeonato Francês. A pressão, no entanto, foi cobrada fisicamente com o objeto jogado em direção ao gramado, que acabou acertando o bandeirinha na cabeça. Segundo informações da imprensa francesa, o torcedor atirou uma moeda em Rahmouni.

Pelas redes sociais, a Ligue 1 confirmou a interrupção do jogo entre Saint-Étienne e Lyon, que retornou apenas 40 minutos depois. Faltando um minuto para o fim do primeiro tempo, antes do acidente, a arbitragem decidiu recomeçar com quatro minutos de acréscimos ainda na mesma etapa.

Responsável pelo gol no início do confronto, Stassin voltou a balançar as redes aos 12 minutos do segundo tempo para o Saint-Étienne. Para diminuir a desvantagem, Tanner Tessmann marcou o primeiro do Lyon aos 31 minutos. Apesar disso, o placar terminou em 2 a 1, com vitória dos donos da casa.

