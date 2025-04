Bayern de Munique e Inter de Milão são clubes gigantes do futebol europeu, com grande tradição na UEFA Champions League. Quando esses dois clubes se enfrentam, a expectativa é sempre alta devido à história e qualidade técnica das equipes. A seguir, relembre todos os confrontos entre Bayern de Munique e Inter de Milão pela maior competição de clubes do continente. O Lance! relembra os confrontos entre as equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Temporada 2006/2007 – Fase de grupos

27 de setembro de 2006 – Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique

Na primeira partida entre os clubes na fase de grupos, o Bayern venceu fora de casa com gols de Claudio Pizarro e Lukas Podolski, dominando o confronto.

5 de dezembro de 2006 – Bayern de Munique 1 x 1 Inter de Milão

Na Alemanha, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Roy Makaay para o Bayern e Patrick Vieira para a Inter, confirmando os alemães como líderes do grupo.

continua após a publicidade

Temporada 2009/2010 – Final

22 de maio de 2010 – Bayern 0 x 2 Inter

Na decisão histórica da Champions League no Santiago Bernabéu, a Inter de Milão venceu por 2 a 0 com dois gols de Diego Milito. Essa vitória garantiu à equipe italiana seu terceiro título europeu e o tríplice coroa daquela temporada.

Temporada 2010/2011 – Oitavas de final

23 de fevereiro de 2011 – Inter de Milão 0 x 1 Bayern de Munique

Em Milão, o Bayern obteve uma importante vitória fora de casa, com gol decisivo de Mario Gómez nos minutos finais da partida.

15 de março de 2011 – Bayern de Munique 2 x 3 Inter de Milão

Em uma virada dramática em Munique, a Inter venceu por 3 a 2 com gols de Samuel Eto'o, Wesley Sneijder e Goran Pandev, revertendo o resultado do jogo de ida e avançando às quartas de final.

continua após a publicidade

Temporada 2022/2023 – Fase de grupos

7 de setembro de 2022 – Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique

Em mais um duelo pela fase de grupos, o Bayern venceu fora com gols de Leroy Sané e um gol contra de Danilo D'Ambrosio, mostrando mais uma vez força na competição.

1 de novembro de 2022 – Bayern de Munique 2 x 0 Inter de Milão

Na partida de volta, o Bayern confirmou sua superioridade vencendo por 2 a 0 com gols de Benjamin Pavard e Eric Maxim Choupo-Moting, garantindo a liderança absoluta no grupo.

Histórico e curiosidades do confronto

Bayern de Munique e Inter de Milão já protagonizaram sete encontros marcantes pela UEFA Champions League, incluindo uma final histórica em 2010, considerada por muitos torcedores como uma das mais memoráveis decisões europeias da história recente. Os clubes apresentam equilíbrio em seus confrontos, com vitórias marcantes para ambos os lados.

Impacto das partidas

Esses confrontos impactaram significativamente a trajetória de ambos os clubes na competição. A vitória da Inter na final de 2010 coroou um período glorioso para o clube italiano sob o comando de José Mourinho, enquanto as vitórias do Bayern em fases de grupo e oitavas reforçaram seu constante protagonismo no cenário europeu. Cada duelo trouxe momentos únicos, enriquecendo a história da Champions League e deixando lembranças inesquecíveis para os fãs do futebol mundial.