Bayern ou Inter de Milão: quem gasta mais com salários? Veja valores

Nesta terça-feira (8), Bayern de Munique e Inter de Milão se enfrentam pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto entre dois gigantes europeus também representa um choque financeiro, especialmente quando se trata da folha salarial dos elencos.



De acordo com dados do site Capology, o Bayern gasta praticamente o dobro da Inter de Milão com salários mensais: são € 22,9 milhões (R$ 147,7 milhões) contra € 11,7 milhões (R$ 75,4 milhões) desembolsados pelo clube italiano.

💰 Quem são os craques mais bem pagos?

O elenco bávaro domina o ranking dos salários mais altos do confronto. Dos dez atletas mais bem remunerados, nove vestem a camisa do Bayern. Apenas Lautaro Martínez, atacante da Inter, aparece na lista.

Confira os maiores salários anuais brutos do duelo:

🔹 Harry Kane (Bayern) – € 25 milhões (R$ 161,2 milhões)

🔹 Manuel Neuer (Bayern) – € 21 milhões (R$ 135,3 milhões)

🔹 Joshua Kimmich (Bayern) – € 20 milhões (R$ 129 milhões)

🔹 Jamal Musiala (Bayern) – € 18,9 milhões (R$ 122,1 milhões)

🔹 Serge Gnabry (Bayern) – € 18,9 milhões (R$ 122,1 milhões)

🔹 Kingsley Coman (Bayern) – € 17 milhões (R$ 109,6 milhões)

🔹 Lautaro Martínez (Inter) – € 16,7 milhões (R$ 107,4 milhões)

🔹 Thomas Müller (Bayern) – € 15 milhões (R$ 96,7 milhões)

🔹 Alphonso Davies (Bayern) – € 15 milhões (R$ 96,7 milhões)

🔹 Leroy Sané (Bayern) – € 15 milhões (R$ 96,7 milhões)

O Bayern não apenas lidera em títulos e tradição, mas também investe pesado para manter um elenco estelar. A Inter, mesmo com um orçamento mais modesto, aposta no equilíbrio coletivo para tentar surpreender os bávaros. Dentro de campo, o dinheiro nem sempre decide — mas fora dele, os números falam alto.

