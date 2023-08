No último sábado (19), o Inter Miami, time do astro Lionel Messi nos Estados Unidos, conquistou a Leagues Cup e ergueu o primeiro troféu de sua história. Em empate por 1 a 1 com o Nashville SC, que contou com um lindo gol do argentino, a decisão foi para os pênaltis e todos os 11 jogadores cobraram, com o goleiro Callender defendendo a cobrança do também arqueiro Panicco.