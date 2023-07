O Paypal é um método de pagamento muito seguro e prático, utilizado por pessoas do mundo todo. Então, resolvemos fazer um levantamento sobre os melhores sites de apostas que aceitam Paypal atualmente no Brasil. No nosso artigo, você poderá tirar suas principais dúvidas sobre o assunto e conhecer ótimas opções de casas de apostas para clientes brasileiros.



Apostar com paypal na Bwin >>



Vantagens e desvantagens do Paypal



Ao escolher um método de pagamento como o Paypal para apostas online, você terá algumas boas vantagens. Por outro lado, alguns usuários podem encontrar desvantagens também nesse meio de depósito e saque.



Por isso, reunimos alguns pontos relevantes que podem ser levados em consideração na hora sua escolha.



Vantagens do Paypal



Entre os benefícios de depositar fundos para apostas com Paypal, estão:



· Segurança da transação, pois o Paypal é super seguro e confiável.

· Não há cobrança de tarifas para as principais transações.

· O Paypal tem uma boa reputação e conta com cerca de 325 milhões de usuários ao redor do mundo.

· As transações são rápidas.

· Você pode criar uma conta Paypal para começar com as apostas ou usar um login já existente.



Desvantagens do Paypal



A maior desvantagem é que, no momento da nossa análise, percebemos que a maior parte das casas de apostas não estão aceitando esse método de pagamento no Brasil. Então, sugerimos que você consulte as casas de apostas que aceitam PIX.



Em outras palavras, será difícil encontrar sites de apostas que aceitam Paypal no momento.



Ainda que o Paypal seja um meio de pagamento amplamente aceito em lojas e serviços diversos, a carteira digital não aparece como alternativa disponível em grande parte das casas de apostas que conhecemos.



Adicionalmente, o Paypal pode realizar cobranças para algumas das transações dos clientes. Portanto, as movimentações exigem bastante atenção por parte dos apostadores.