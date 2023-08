Corinthians x Estudiantes: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Tudo pronto para o início das quartas de final da Sul-Americana. O Corinthians recebe o Estudiantes nesta terça-feira (22), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo dessa fase da competição continental. O jogo de volta será no dia 29, na Argentina. Na Lance! Betting, as odds estão a todo vapor para este confronto, com o Timão em vantagem no favoritismo: odds de 2.18, até o momento.