O meia-atacante Dusan Tadic, de 34 anos, rescindiu seu contrato com o Ajax nesta sexta-feira. De acordo com o jornal holandês "De Telegraaf", o sérvio, que era capitão da equipe, pediu para deixar o clube por discordar da movimentação dos dirigentes no mercado de transferências e pela insatisfação com a qualidade do atual elenco.