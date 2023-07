Faltando apenas 10 dias para o pontapé inicial da Copa do Mundo Feminina, a Seleção Brasileira segue firme em sua preparação, visando a estreia contra o Panamá, pelo Grupo F da competição no dia 24 de julho. A equipe comandada pela sueca Pia Sundhage também é auxiliada pela compatriota da treinadora, Lilie Persson. As duas trabalham juntas há mais de 20 anos.