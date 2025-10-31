Mbappé recebe Chuteira de Ouro e admite: 'Quero ganhar tudo'

Kylian Mbappé recebeu a Chuteira de Ouro nesta sexta-feira (31), prêmio entregue pela "European Sports Media (ESM)" que premia o jogador com mais gols dentre as ligas nacionais da Europa. O astro do Real Madrid se consagrou com os 31 gols marcados na última edição de La Liga e concedeu entrevista ao "Diario Marca" depois da cerimônia.

O atacante do Real Madrid deixou claro que títulos individuais são motivo de orgulho, mas principalmente se ajudarem seu time a conquistar troféus, que são sua maior obsessão.

"No fim das contas, é um prêmio muito importante e me deixa muito feliz, mas todos sabem que as conquistas da equipe são as mais importantes. Espero ganhar outra Chuteira de Ouro no futuro, mas acima de tudo, espero que ganhemos o campeonato", começou por dizer o francês.

Em questão de comparações, Mbappé não vê sua passagem pelo Real Madrid como uma disputa com Cristiano Ronaldo para ser o maior artilheiro da história do clube. Inclusive, o francês afirma se orgulhar de apenas ser comparado a CR7:

"Todos sabem que Cristiano é a referência em Madrid, o número um. Estou aqui há um ano e meio, e ele esteve aqui por nove anos. Não posso me comparar ao que ele fez; meu caminho é diferente. Quero trilhar meu próprio caminho, mas ser mencionado ao lado de Cristiano já é uma honra", disse o atacante.

Vencedor da Chuteira de Ouro, Mbappé comemora seu gol no jogo do Real Madrid contra o Osasuna (Foto: Javier Soriano/AFP)

Mbappé também falou sobre títulos o objetivos

Em temporada de Copa do Mundo e tendo o Real Madrid como favorito usual de todas as competições que disputa, Kylian Mbappé realçou seu instinto competitivo:

"Como competidor, quero lutar por tudo. Não dá para escolher só um objetivo. Claro que vai ser difícil, mas quero ganhar tudo e dar o meu máximo em cada competição. Não vou escolher só uma", afirmou Mbappé.

O atacante francês ainda tratou dos gols quando perguntado se possui uma meta específica para a temporada atual:

"Eu nunca estabeleci um número como limite. Meu objetivo é aproveitar todas as oportunidades para marcar gols e ajudar a equipe. Quanto mais gols eu marcar, mais títulos podemos ganhar. Minha prioridade é sempre contribuir para o time, seja marcando gols ou fazendo qualquer outra coisa que nos permita vencer", finalizou.

