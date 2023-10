Inglaterra e Itália estarão frente à frente nesta terça-feira (17) no Estádio Wembley, em Londres, pela oitava rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024. O English Team lidera a chave com 13 pontos, enquanto a Azzurra vem logo atrás, com os mesmos 10 pontos da Ucrânia. Caso vença, os ingleses podem selar sua vaga na Euro já nesta terça, mas uma vitória dos italianos embola o grupo.