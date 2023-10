O Boca Juniors conseguiu mais uma qualificação nos pênaltis no domingo (15). Os Xeneizes empataram por 1 a 1 com o Talleres no tempo normal, conquistando a vaga na semifinal da Copa Argentina na marca da cal. Joia do clube, o jovem Valentín Barco, de 19 anos, aproveitou a empolgação e se mostrou confiante para a final da Libertadores, contra o Fluminense.