O Maccabi Haifa, clube de Israel, entrou com um pedido oficial junto à Uefa para o adiamento do duelo com o Villarreal, no dia 26 de outubro, válido pela Europa League. O motivo do pedido se deve à guerra vivida pelo país europeu junto à Palestina, vivida desde o dia 8 deste mês.



- Isto é o mínimo que a comunidade do futebol europeu pode fazer por nós nestes tempos difíceis, quando o nosso país está sob uma guerra em que nossos melhores filhos estão na frente. É impossível se concentrar no futebol num momento em que estamos de luto pelos mortos - afirmou Itzik Ovadia, CEO do clube israelense. Ainda não houve uma decisão da entidade em favor ou contra a mudança.