Seleção da Inglaterra vai em busca do título europeu após vice em 2021 (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 08:40 • Londres (ING)

Nesta sexta-feira (7), às 15h45 (horário de Brasília), as seleções de Inglaterra e Islândia fazem amistoso preparatório para a Eurocopa, no Wembley Stadium, em Londres (ING). Os Três Leões vêm de vitória sobre a Bósnia por 3 a 0, e terão neste confronto a última oportunidade de testes antes da estreia no grupo C, com Eslovênia, Dinamarca e Sérvia. Já os Vikings não conseguiram vaga no continental, mas querem surpreender os donos da casa. O jogo terá transmissão do SporTV.

➡️ Titular da Inglaterra sofre lesão e fica fora da Eurocopa

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Islândia

Amistoso Internacional



📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de junho de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Wembley Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Arbitragem: Davide Massa (árbitro); Giovanni Baccini e Davide Imperiale (auxiliares); Matteo Marcenaro (quarto árbitro); Michael Fabbri e Daniele Paterna (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi e Kieran Trippier; Trent Alexander-Arnold e Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Phil Foden; Harry Kane



ISLÂNDIA (Técnico: Age Hareide)

Hákon Valdimarsson; Alfons Sampsted, Sverrir Ingason, Daniel Grétarsson e Gudmundur Thórarinsson; Jon Dagur Thorsteinsson, Jóhann Gudmundsson, Arnór Traustason e Hakon Arnar Haraldsson; Andri Lucas Gudjohnsen e Orri Steinn Óskarsson

Camisa Real Madrid Home 23/24 s/n° Torcedor Adidas Masculina - Branco Camisa Real Madrid Home 23/24 s/n° Torcedor Adidas Masculina - Branco Adquira a camisa I do atual campeão da Champions League aqui! Comprar na Netshoes





Maior artilheiro da história da Inglaterra, Harry Kane é esperança de gols contra a Islândia (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)