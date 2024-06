Em alta no Fulham, Rodrigo Muniz é disputado por gigantes da Inglaterra

Rodrigo Muniz fez ótima temporada pelo Fulham em 2024. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 14:13 • Redação do Lance!

A temporada 2023/24 de Rodrigo Muniz chamou bastante atenção em solo europeu. Com dez gols e uma assistência em 33 jogos pelo Fulham, o brasileiro encerrou o ano em alta e está sendo procurado por times de maior expressão na Inglaterra.

Segundo apuração do jornalista Thiago Fernandes, do portal GOAL, Chelsea e Tottenham sondaram a situação do jogador. O interesse surgiu com a ótima segunda metade da temporada feita pelo brasileiro: foram nove gols e uma assistência desde fevereiro deste ano. As atuações foram muito importantes para que o Fulham tivesse um final de temporada tranquilo pela Premier League.

Rodrigo Muniz está no Fulham desde a temporada 21/22. Foto: AFP

O contrato de Muniz com os ingleses vai até junho de 2026, com opção de renovação por mais um ano, e não possui multa rescisória. A pedida dos Cottagers está entre 30 e 40 milhões de libras (entre R$170 e R$227 milhões) e é possível que o atacante seja negociado nesta janela.

Com a alta no rendimento, Chelsea e Tottenham fizeram contato com o clube na intenção de assinar com o brasileiro. As conversas podem avançar nos próximos dias.

Enquanto esteve na Inglaterra, Muniz quase chegou a retornar ao Brasil. O staff do atleta recebeu sondagens para atuar no Grêmio e no Atlético-MG, mas foi aconselhado a permanecer no Fulham. No momento, a pedida do time britânico girava em torno de 8 milhões de libras.

