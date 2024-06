Titular da Inglaterra sofre lesão e fica fora da Eurocopa

(Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 11:20 • Berlim (ALE)

Por conta de uma lesão na panturilha, Harry Maguire, capitão da Inglaterra e do Manchester United, fica de fora da lista dos nomes para o elenco de Gareth Southgate, técnico da seleção, para a Eurocopa. A contusão excluiu o zagueiro de grande parte do final da temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Red Devils inicialmente pensaram que o defensor estaria apto para a final da FA Cup, no dia 25 de maio, mas ele não conseguiu chegar ao banco e esteve ausente da vitória dos 'Três Leões' sobre a Bósnia, na segunda-feira (3), além de perder o último treino da seleção antes do último amistoso contra a Islândia.

(Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Southgate confirmou que Maguire estava em dúvida para a estreia do Grupo C contra a Sérvia na competição europeia. O comandante do país bretão deve enviar seu elenco de 26 jogadores para a Uefa até meia-noite de sexta-feira.

➡️ Vini Jr na briga: quando será a eleição da Bola de Ouro?

Inicialmente, o treinador da Inglaterra convocou 33 nomes na lista, mas precisou fazer alguns cortes e a ausência de nomes importantes da lista de Southgate assustou os torcedores, como Rashford, do Manchester United, Sterling, do Chelsea, Jordan Henderson, do Ajax e principalmente Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.