BOA FASE

A Inglaterra chegou a flertar com a conquista da Copa do Mundo de 2022 e chegou forte, mas acabou caindo para a vice-campeã França, ainda na fase de quartas de final. Em 2023, a boa geração inglesa vai levando a seleção a um momento positivo: em seis partidas, são cinco vitórias e um empate. Nas Eliminatórias para a Euro, são 13 pontos, com quatro triunfos seguidos sobre Itália, Ucrânia, Malta e Macedônia do Norte, e um empate na rodada mais recente, novamente contra a Ucrânia. Depois, ainda enfrentou a Escócia, vencendo por 3 a 1 com gols de Foden, Bellingham e Kane (Maguire descontou contra).