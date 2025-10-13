Flamengo ou Palmeiras? Craque Neto é sincero sobre o Brasileirão: ‘Mudei’

O ex-jogador e apresentador Craque Neto deu uma opinião sincera sobre quem está na frente da disputa pelo Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras. Antes, ele apontava o Rubro-Negro como franco favorito, mas mudou de opinião nas últimas semanas.

continua após a publicidade

Durante o programa Apito Final, na Band, Craque Neto opinou sobre qual dos times, entre Flamengo e Palmeiras, levará o Brasileirão e a Libertadores. Vale lembrar que o Cruzeiro também está na briga pelo título nacional.

➡️Seleção: Zinho crava ‘prazo’ para Neymar voltar a ser convocado por Ancelotti

- Antes do jogo entre Flamengo x Estudiantes e Palmeiras x River Plate, eu botava o Flmengo ganhando os dois títulos: Libertadores e Brasileirão. Depois dos confrontos, acho que o Palmeiras ganha a Libertadores e briga 50/50 no Brasileirão. É minha opinião vendo o Palmeiras depois do Mundial - disparou Craque Neto.

continua após a publicidade

Craque Neto avaliou a disputa entre Rubro-Negro e Verdão pelo Brasileirão (Foto: Reprodução Band)

Disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão

Com uma sombra do Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirão 2025. Na temporada passada, o Botafogo subverteu a lógica de dominância dos dois principais campeões brasileiros dos últimos anos.

Em 2025, os clubes voltaram a protagonizar a disputa do título mais importante do Brasil, inclusive com troca de farpas nos bastidores. Em termos de pontuação, o Verdão lidera com 58 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 55 pontos no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ambas as equipes tem 26 jogos, e o Cruzeiro, com 27, vem em terceiro com 52 pontos. O G-6 é composto ainda por Mirassol, Bahia e Botafogo.

No dia 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras entram em campo para se enfrentar no Brasileirão. O confronto direto pode ser decisivo na disputa pelo título. No primeiro turno, melhor para o Rubro-Negro, que venceu no Allianz Parque por 2 a 0.