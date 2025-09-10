Premier League resolve entrave com Manchester City; confira

Depois de dois anos, o Manchester City finalmente resolveu uma complicação com a Premier League sobre o seu patrocinador master. As regras de APT (Associated Party Transactions) liberaram a renovação do clube com a Ethad Airways.

continua após a publicidade

Entenda o caso Manchester City x APT

A equipe azul de Manchester é controlada pelo Grupo City, de Abu Dhabi, uma empresa árabe de capital fechado. Além dos citizens, o grupo também controla o Bahia, Girona, Melbourne City e outros. Estes mesmos donos também são diretamente ligados a Etihad Airways, empresa aérea que também é patrocinadora master do clube. As informações foram fornecidas pelo jornal "The Times".

Em 2023, a APT reuniu representantes de clubes da Premier League em Londres, para a realização de uma votação contra a possibilidade de clubes se beneficiarem de acordos comerciais de empresas ligadas aos proprietários dos clubes, além do tratamento dado a empréstimos feitos por acionistas.

continua após a publicidade

Todo este trâmite com a Premier League e APT foi parar na Justiça, pois o clube estava proibido de renovar seu contrato com a empresa aérea. No entanto, o Manchester City e a liga finalmente entraram em um acordo, o que possibilitou que o clube assinasse sua renovação com o patrocinador master, em um contrato que pode chegar até 7 bilhões de libras, ou R$ 7,3 bi.

O primeiro acordo entre as partes foi firmado em 2011, a colaboração garantiu ao time inglês 400 milhões de libras, algo em torno de R$ 2.9 bi na cotação atual.

continua após a publicidade

Doku comemora gol pelo Manchester City em partida contra a Juventus (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quando chegou a APT na Premier League?

A APT foi introduzida no Campeonato Inglês em 2021, quando o Newcastle United, clube tradicional do nordeste da Inglaterra, foi adquirido pelo PIF saudita, um fundo de investimentos que também é o que mais injeta dinheiro no campeonato saudita.

O objetivo da regulamentação é garantir que transações entre clubes e empresas relacionadas ocorram com base em valores de mercado, evitando distorções nas receitas e garantindo o cumprimento das regras de lucratividade e sustentabilidade.