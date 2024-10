Inglaterra faz jogo seguro e vence Finlândia com golaço na Liga das Nações

Grealish e Arnold foram destaques na vitória da Inglaterra (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A Inglaterra voltou a vencer na Liga das Nações da Uefa. Diante da Finlândia, lanterna do grupo, a equipe comandada pelo interino Lee Carsley teve uma atuação segura e venceu por 3 a 1, com gols de Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold, em uma bela cobrança de falta, e Declan Rice. Hoskonen fez o gol de honra dos donos da casa em Helsinki.

O resultado faz com que a Inglaterra siga na briga pela primeira colocação do grupo. Mais tarde, às 15h45 (de Brasília), será preciso secar a Grécia, que entra em campo contra a Irlanda, para seguir sonhando com o acesso direto à Liga A.

Finlândia 1x3 Inglaterra: como foi o jogo?

A partida escancarou o contraste técnico entre as seleções. Mesmo sem apresentar um futebol de encher os olhos, a Inglaterra foi construindo a vantagem de maneira natural, sem muitos esforços. Basicamente, todas as chegadas inglesas na área finlandesa geravam situações de gol.

Jack Grealish abriu o placar ainda no primeiro tempo, e mesmo que a equipe mantivesse a presença na área adversária, voltou para os vestiários com a vantagem de apenas um gol. Na reta final da segunda etapa, Arnold marcou um golaço de falta para ampliar o placar, e Declan Rice encerrou os trabalhos para os visitantes.

Nos minutos finais, o zagueiro Hoskonen aproveitou uma cobrança de escanteio para fazer o gol de honra. Apesar de ter feito uma partida valente, com 12 finalizações ao gol, a Finlândia sofreu com a falta de precisão.

Com o resultado, a Inglaterra praticamente garante um lugar nos playoffs de acesso, mas a meta ainda segue sendo a primeira colocação. Na próxima pausa internacional, os Três Leões vão enfrentar a Grécia em um confronto direto pelo topo do grupo.

Alexander Arnold marcou golaço de falta contra Finlândia (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

O que vem pela frente

A Inglaterra volta a campo em novembro, quando enfrentará a Grécia no dia 14. Do outro lado, no mesmo dia, a Finlândia vai encarar a Irlanda.

✅ FICHA TÉCNICA

FINLÂNDIA x INGLATERRA

3ª RODADA - LIGA DAS NAÇÕES DA UEFA

🗓️ Data e horário: domingo, 13 de outubro de 2024, às 13h (horário de Brasília)

📍 Local: Estadio Olímpico de Helsinki (FIN)

🥅 Gols: Grealish (18'/1ºT), Alexander-Arnold (29'/2ºT), Declan Rice (40'/2ºT) (ING); A. Hoskonen (42'/2ºT) (FIN)

⚽ ESCALAÇÕES

FINLÂNDIA (Técnico: Markku Kanerva)

Hradecky; Alho (Antman), Hoskonen, Ivanov, Peltola, Uronen; Jensen (Lod), Kamara, Schuller (Walta), Keskinen (Pukki); Kallman (Pohjanpalo)

INGLATERRA (Técnico: Lee Carsley)

Henderson; Alexander-Arnold, Guehi, Stones, Walker; Rice (Gallagher) e Gomes (LEwis); Grealish, Palmer (Madueke), Bellingham (Foden) e Kane (Watkins)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Giorgi Kruashvili (GEO)