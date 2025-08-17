Uma vitória por 3 a 0 na estreia do campeonato deveria ser motivo de festa, mas não para o técnico do Barcelona. Apesar do placar elástico sobre o Mallorca, Hansi Flick criticou o elenco. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador alemão se mostrou irritado com a performance e classificou como "inaceitável" a postura de seus jogadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

'Inaceitável': a dura bronca de Hansi Flick

A principal irritação de Flick foi com a queda de rendimento da equipe após o Mallorca ter dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo. Para o treinador, o time relaxou de forma perigosa.

continua após a publicidade

— Eu não gostei do jogo — disse o técnico. — Depois do 2 a 0 e dos dois cartões vermelhos para o Mallorca, meu time jogou com apenas 50% da capacidade, e isso não me agrada. Nós podemos ser melhores.

— Jogar contra nove homens com 50% ou 60% da capacidade é inaceitável. Temos que jogar mais rápido, controlar a bola e fazer mais gols — completou, visivelmente insatisfeito.

continua após a publicidade

A exceção: elogios a Lamine Yamal

O único jogador que escapou das críticas foi a jovem estrela Lamine Yamal. Autor de uma assistência e de um golaço no fim do jogo, o atacante de 18 anos foi elogiado pelo comandante.

— O mais importante é que ele jogue neste nível tão alto. Ele é especial, e todo mundo o observa. Ele está muito motivado, todos podem ver isso — afirmou Flick.

Jaime Reina/AFP

Como foi o jogo

O Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0 na estreia de La Liga. Raphinha abriu o placar aos 7 minutos e Ferran Torres ampliou aos 23, em um gol polêmico, já que um jogador adversário estava caído no gramado. Após o 2 a 0, o Mallorca teve Manu Morlanes e Vedat Muriqi expulsos ainda na primeira etapa. Mesmo com dois a mais por mais de 50 minutos, o Barça só voltou a marcar aos 94, com Yamal.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.