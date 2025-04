Imprensa internacional repercute lesão de Neymar: ‘Não tem fim’

A nova lesão de Neymar, substituído ainda no primeiro tempo do duelo entre o Santos e o Atlético-MG, pela quarta rodada do Brasileirão, ganhou as manchetes pelo mundo. Os principais portais esportivos comentaram a lesão do camisa 10, principalmente na Espanha, onde é lembrado por sua vitoriosa passagem pelo Barcelona.

O diário "As" trouxe em sua capa uma reportagem com o título: "De mal a pior". O "Sport", da Catalunha, afirmou que o craque vive um "pesadelo" no momento e se mostrou compadecido pela situação.

O calvário de Neymar com as lesões não tem fim. O astro não consegue ter a regularidade que gostaria desde sua chegada ao Santos. (...) O ex-Barça e PSG voltou a sofrer um pesadelo e teve nova recaída. No dia de seu centenário com o Santos, deixou o campo chorando de forma inconsolável - escreveu o "Sport".

O diário "Marca", de Madri, também destacou em sua capa a lesão do brasileiro. Relembrando que essa era "a segunda partida de Neymar, e a primeira como titular, após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por um mês e atrapalhou seu retorno à Seleção Brasileira".

O jornal "Record", de Portugal, e o "Bild", da Alemanha, fizeram questão de salientar as lágrimas do camisa 10, que se mostrou extremamente frustrado com as dores na coxa e por novamente não estar à disposição para defender o Santos no Campeonato Brasileiro.

- O Santos derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, mas o encontro foi de má memória para Neymar. O atacante, que fazia o 100º jogo pelo Peixe, sentiu dor na coxa esquerda, ainda durante o primeiro tempo, e saiu do campo a chorar. Recorde-se que a carreira de Neymar tem sido muito marcada por lesões nos últimos tempos - lamentou o "Record".

- Neymar é substituído em lágrimas. O superstar brasileiro aguentou apenas 33 minutos em campo e voltou a sofrer com problemas musculares. Com lágrimas nos olhos, deixou o campo em um carrinho de golfe e teve que passar o resto da partida no banco - destacou o "Bild".

Técnico interino do Santos atualiza lesão de Neymar

Neymar já vinha de um período de mais de um mês de inatividade, e retornou aos gramados na derrota contra o Fluminense, no Maracanã. No jogo seguinte, o atacante sentiu a coxa esquerda aos 30 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Rollheiser.

Este foi o nono jogo de Neymar pelo Peixe no retorno à Baixada Santista e o craque ficou emocionado antes de deixar o gramado com o auxílio do carrinho. A torcida ovacionou bastante o camisa 10, que recebeu uma homenagem especial pelos 100 jogos na Vila Belmiro. Na entrevista coletiva, o técnico interino César Sampaio comentou sobre a situação do atleta.

– Infelizmente ainda é muito precoce dar alguma posição. Não temos o diagnóstico. Isso será feito amanhã. É uma perda importante para um jogo onde o que nós planejamos até então vem acontecendo. A gente vai orar para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente tanto tempo e preparar as reposições para suprir e encontrar soluções com o elenco qualificado como o Santos possui - declarou o ex-jogador e atual membro da comissão técnica do clube.