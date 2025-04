Jornalistas lamentam condição física de Neymar: ‘Está difícil acreditar’

Ainda no primeiro tempo do duelo entre Santos e Atlético-MG, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, Neymar voltou a sentir um incômodo na posterior da coxa e pediu para ser substituído da partida aos 30 minutos. O camisa 10 voltou a jogar alguns minutos no último domingo (13), diante do Fluminense, após ficar pouco mais de 30 dias lesionado. O condicionamento físico do atleta foi comentado por jornalistas nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jornalistas sobre saída precoce de Neymar em Santos x Atlético-MG

O jogador começou a chorar e ainda tentou seguir em campo, mas não suportou. No retorno do vestiário ao banco de reservas para acompanhar a partida, Neymar foi flagrado com os olhos vermelhos e com lágrimas, visivelmente abatido com o ocorrido.

O Peixe vencia parcialmente por 2 a 0 até o momento desta publicação. O Menino da Vila entrou em campo como titular na segunda partida desde a recuperação do edema na coxa esquerda.

continua após a publicidade

Após o gol de Barreal, o camisa 100 deixou o gramado chorando. Antes, foi atendido pelo Departamento Médico do Alvinegro. No entanto, deixou o gramado com o auxílio do carrinho e foi substituído por Rollheiser. Ele foi ovacionado pela torcida do Santos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos x Atlético-MG: veja retrospecto em confronto entre as equipes na história do Brasileirão