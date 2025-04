Técnico interino do Santos atualiza lesão de Neymar após vitória sobre o Atlético-MG

O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Zé Ivaldo e Barreal ainda no primeiro tempo. Foi a primeira vitória do time desde o dia 2 de março, data do duelo contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão.

continua após a publicidade

+ Santos faz placar na primeira etapa e derrota o Atlético-MG no Brasileirão

O atacante Neymar sentiu a coxa esquerda aos 30 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Rollheiser. Na entrevista coletiva, o técnico interino Césas Sampaio comentou sobre a situação do atleta.

– Infelizmente ainda é muito precoce dar alguma posição. Não temos o diagnóstico. Isso será feito amanhã. É uma perda importante para um jogo onde o que nós planejamos até então vem acontecendo. A gente vai orar para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente tanto tempo e preparar as reposições para suprir e encontrar soluções com o elenco qualificado como o Santos possui - declarou o ex-jogador e atual membro da comissão técnica do clube – disse.

continua após a publicidade

Este foi o nono jogo de Neymar pelo Peixe no retorno à Baixada Santista e o craque ficou emocionado antes de deixar o gramado com o auxilio do carrinho. A torcida ovacionou bastante o camisa 10, que recebeu uma homenagem especial pelos 100 jogos na Vila Belmiro.

Dos seis títulos conquistados no profissional, apenas um troféu foi levantado em casa: o do Paulistão de 2011. Os outros títulos foram faturados no Morumbi, Pacaembu e no Barradão, em Salvador.

continua após a publicidade

Neymar deixa o campo em Santos x Atletico-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (foto: Abner Dourado/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

César Sampaio comenta relação com Caixinha

Na entrevista coletiva, César Sampaio ainda disse que a experiência com o técnico Pedro Caixinha no CT Rei Pelé foi enriquecedora. O português foi demitido na última segunda-feira (14) e ainda não tem um substituto. César agradeceu o empenho de Caixinha e ainda disse que vai utilizar alguns ensinamentos.

– O futebol não tem certo e nem errado. Vim de um período da seleção mais sazonal e eles tinham um modelo mais de individualidade, mais agressivo e foi muito legal conhecer e aprender. Entendo que em determinados momentos da para usar um pouco dos dois. O trabalho da nossa comissão é analisar as forças e as fraquesas de quem vamos enfrentar –completou.

Próximo compromisso do Santos

O Peixe conseguiu a primeira vitória no Brasileirão depois das derrotas diante do Vasco e Fluminense, além do empate com o Bahia. O Alvinegro entra em campo no próximo domingo, contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi, pela quinta rodada da competição