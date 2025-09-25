Vitor Roque comemora vaga na Libertadores, mas faz alerta: ‘Muito campeonato pela frente’

O atacante Vitor Roque foi um dos destaques do Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, na noite desta quinta-feira (24). O camisa 9 abriu o caminho para a virada no placar ao empatar o jogo no início do segundo tempo.

— Foi uma sensação de alívio. Agradecer a Deus pelo gol e pela vitória, que foi muito importante para o Palmeiras. Muito importante pra nós, de alívio também, saber o que tinha vantagem no placar, então é saber jogar com o resultado e graças a Deus somos felizes e saímos com a vitória — analisou Vitor Roque.

O segundo jogo das quartas de final da Libertadores entre brasileiros e argentinos foi disputado, brigado, o que deixou tudo truncado em grande parte da peleja.

— Jogar contra eles é muito difícil, ainda mais contra o River, um time grande aí do cenário mundial. E sabiam que eles iam provocar, não caímos no jogo deles e graças a Deus fomos felizes e saímos com a vitória — explicou o jogador.

Vitor Roque elogiou a entrega dos companheiros, que não desistiram mesmo com o placar adverso e o nervosismo em campo.

— Parabenizar a equipe, o professor Abel, toda comissão. Lutamos, lutamos, fizemos um ótimo trabalho. Conseguimos as duas vitórias e agora é focar porque tem muito campeonato pela frente. Era nosso maior objetivo passar, independente de como. Agora tem a semifinal e vamos focar para tentar ganhar os dois jogos. Grande vitória.

Com oito gols nos últimos dez jogos, o camisa 9 palmeirense começa a se colocar como opção para Carlo Ancelotti, que segue na busca por um centroavante para ser o titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

— Será sempre um sonho jogar pela seleção, mas primeiro estou focado aqui no Palmeiras, espero continuar fazendo meu trabalho com muita humildade e se Deus quiser vir uma convocação vai ser um orgulho e uma felicidade imensa — finalizou o “Tigrinho”.

O Palmeiras agora espera o confronto entre LDU e São Paulo para saber quem será seu adversário na próxima fase. O time equatoriano venceu por 2 a 0 o jogo de ida e pode até perder por um gol de diferença nesta quinta-feira (25), que estará na semifinal. O Tricolor precisa vencer por três gols de diferença para avançar. Vitória do São Paulo por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. As semifinais estão marcadas para as duas últimas semanas de outubro.