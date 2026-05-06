Ídolo do Liverpool detona Simeone e Atlético de Madrid: 'Sempre atrás'

Jamie Carragher, ídolo do Liverpool e atual comentarista, não poupou críticas ao Atlético de Madrid após a eliminação da equipe espanhola para o Arsenal na semifinal da Champions League. Durante sua participação na rede de televisão "CBS", o ex-zagueiro inglês avaliou o desempenho do time comandado por Diego Simeone no Emirates Stadium e apontou uma estagnação tática do clube nos últimos anos.

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Antes de focar nas falhas dos espanhóis, Carragher fez questão de reconhecer o mérito do técnico Mikel Arteta pela classificação. O comentarista destacou a superioridade do clube inglês ao longo do confronto decisivo.

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— Nunca pensei que chegaria o dia em que parabenizaria Mikel Arteta por alcançar uma final da Champions. Mérito onde é devido, ele e seus comandados conseguiram arrancar a vitória desta vez. O Arsenal foi a melhor equipe; mostrou mais qualidade, mais convicção e correspondeu às expectativas quando importava — afirmou.

Saka comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Atuação decepcionante e falta de ideias

Ao analisar a postura do Atlético de Madrid em campo, o ex-jogador classificou o desempenho do time como apático. Ele criticou duramente a estratégia adotada por Simeone na partida disputada em Londres e indicou que a equipe facilitou o trabalho do adversário.

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— O Atlético de Madrid e Simeone tiveram grande participação nisso. Foi uma atuação decepcionante de um técnico experiente. Recuaram, trocaram passes, tentaram jogadas sujas, mas não ofereceram nada. Sem ideias, sem ameaças, sem luta real quando o Arsenal pressionou. Zero brilho no ataque. Griezmann parecia isolado, o meio-campo foi dominado. Foi um jogo apático — pontuou.

Diego Simeone durante Arsenal x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Para Carragher, a queda na Champions League reflete um problema crônico do Atlético de Madrid e em La Liga. O comentarista argumentou que a equipe de Diego Simeone não conseguiu evoluir taticamente ao longo da última década. Segundo a sua análise, esse apego excessivo à defesa é o fator determinante que explica a distância histórica do Atleti em relação aos rivais na disputa constante por grandes títulos.

— Analisando o histórico deles, não me surpreende que tenham deixado escapar o título. É exatamente por isso que, após tantos anos, sempre terminam em terceiro lugar, atrás de Real Madrid e Barcelona. Simeone fez um trabalho incrível em alguns momentos, transformou o Atlético em um clube de verdade, mas, nos grandes momentos, contra times fortes, com intensidade e movimentação, eles decepcionam — explicou o inglês.

— São muito defensivos, muito apegados ao mesmo roteiro de dez anos atrás. La Liga também tem esse problema; não está evoluindo rápido o suficiente — concluiu Carragher.

Jogadores do Atlético de Madrid reclamaram da arbitragem durante a semifinal da Champions League contra o Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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