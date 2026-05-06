Astro admite desentendimento no Real Madrid, mas minimiza: 'Sem relevância'

O lateral-esquerdo Álvaro Carreras se manifestou publicamente na noite de terça-feira (5) após dias de especulações sobre seu comportamento nos bastidores do Real Madrid. Em comunicado publicado em sua conta no Instagram, o jogador de 23 anos negou insinuações e comentários que não correspondem à realidade e confirmou a existência de um incidente com um companheiro de equipe, classificando-o como um caso isolado e sem relevância.

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A publicação ocorre em um momento de turbulência interna no clube merengue, que acumula resultados negativos na reta final da temporada e vê jogadores experientes entrarem em conflito nos bastidores. Carreras, que perdeu a titularidade nas últimas partidas, foi um dos nomes mencionados em relatos da imprensa espanhola sobre um possível desentendimento com Antonio Rüdiger durante um treino em Valdebebas.

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Veja o comunicado do jogador

Na declaração, Carreras defendeu sua postura profissional desde que retornou ao Real Madrid, clube pelo qual foi formado nas categorias de base antes de passar por Manchester United e Benfica.

"Nos últimos dias, certas insinuações e comentários sobre mim surgiram que não correspondem à realidade.

Meu compromisso com este clube e com os treinadores que tive tem sido inabalável desde o primeiro dia, e continuará sendo assim. Desde que voltei, sempre trabalhei com o mais alto nível de profissionalismo, respeito e dedicação. Lutei muito para realizar meu sonho de voltar para casa.

Quanto ao incidente com um companheiro de equipe, foi um assunto isolado sem importância que já foi resolvido. Minha relação com toda a equipe é muito boa"

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O jogador não citou nominalmente Rüdiger, e também não relacionou o comunicado a qualquer polêmica específica – inclusive à sua reação na partida contra o Espanyol, quando foi preterido por Fran García para substituir o lesionado Ferland Mendy.

Bastidores conturbados no Real Madrid

O clima no Real Madrid tem sido descrito como tenso nas últimas semanas. Além do desentendimento entre Carreras e Rüdiger, também houve relatos de um confronto entre o técnico Álvaro Arbeloa e o meio-campista Dani Ceballos, que não vem sendo relacionado para os jogos.

A sequência de resultados negativos – incluindo a eliminação na Champions League e a distância na briga pelo título espanhol – contribui para o ambiente pesado em Valdebebas. Carreras, que foi contratado por 50 milhões de euros junto ao Benfica no último verão, começou a temporada como titular, mas viu seu espaço diminuir nas últimas rodadas.

O Real Madrid não se manifestou oficialmente sobre os episódios envolvendo o lateral ou qualquer outro atleta. Carreras, por ora, encerrou o assunto com sua publicação.

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