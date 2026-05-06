Bayern e PSG fazem duelo de elencos bilionários por vaga na final da Champions
Equipes se enfrentam após jogo frenético de nove gols na partida de ida; veja os valores detalhados dos jogadores
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Após um jogo de nove gols na partida de ida na França, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique voltam a se enfrentar pela semifinal da Champions League nesta quarta-feira (6) no jogo de volta da semifinal, que será na Alemanha. As equipes fazem um duelo de elencos com valor de mercado bilionário e as escalações colocam frente a frente alguns dos nomes mais caros do futebol mundial.
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Do lado do PSG, que venceu por 5 a 4 no jogo de ida e tem a vantagem do empate no confronto, os nomes mais caros do elenco são Vitinha e João Neves, ambos avaliados em 110 milhões de euros, ou R$ 632,7 milhões na cotação atual. A dupla fica à frente de Dembelé, segundo colocado da lista com 100 milhões de euros (R$ 576,2 milhões), e da outra dupla de atacantes Kvaratskhelia e Désiré Doué, cotados em 90 milhões de euros (R$ 517,7 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.
No Bayern, o topo da lista é comandado por Michael Olise. O francês é avaliado pelo site em 140 milhões de euros (R$ 805,3 milhões), o que o coloca também como o atleta mais caro dentro todos do confronto da semifinal. A segunda posição também está acima dos mais valiosos do PSG, com Jamal Musiala cotado em 120 milhões de euros (R$ 690,3 milhões), à frente de Vitinha e João Neves. A terceira colocação é do meia Pavlovic, avaliado em 75 milhões de euros (R$ 431,4 milhões).
Apesar da vantagem das primeiras posições do ranking de jogadores mais caros, o Bayern de Munique perde o duelo com o PSG na avaliação financeira geral dos elencos. O time francês soma, no total 1,21 bilhão de euros, o que representa R$ 6,96 bilhões na cotação atualizada, o enquanto o elenco alemão fica em 968,95 milhões de euros, ou R$ 5,57 bilhões.
Outras estrelas do confronto ficam fora do topo dos mais caros. Harry Kane, por exemplo, é "apenas" o quinto jogador mais valorizado do Bayern de Munique. O inglês é cotado em 65 milhões de euros (R$ 373,9 milhões). No PSG, Hakimi, lateral titular, é o quarto colocado do ranking, avaliado em 80 milhões de euros (R$ 460 milhões). O marroquino não estará à disposição para o duelo por uma lesão.
Veja os jogadores mais caros de Bayern de Munique e PSG
Bayern de Munique
- Olise: 140 milhões de euros (R$ 805,3 milhões)
- Musiala: 120 milhões de euros (R$ 690,3 milhões)
- Pavlovic: 75 milhões de euros (R$ 431,4 milhões)
- Upamecano e Luís Diaz: 70 milhões de euros (R4 402,6 milhões)
- Harry Kane: 65 milhões de euros (R$ 373,9 milhões)
PSG
- Vitinha e João Neves: 110 milhões de euros (R$ 632,7 milhões)
- Dembelé: 100 milhões de euros (R$ 576,2 milhões)
- Kvaratskhelia e Désiré Doué: 90 milhões de euros (R$ 517,7 milhões)
- Hakimi: 80 milhões de euros (R$ 460 milhões)
- Nuno Mendes: 75 milhões de euros (R$ 431,4 milhões)
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