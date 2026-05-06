Bayern x PSG: IA surpreende e crava finalista da Champions League
Arsenal conhecerá seu adversário na final
- Matéria
- Mais Notícias
O Bayern de Munique irá enfrentar o Paris Saint Germain, em Munique, pela volta da semifinal da Champions League, às 16h (de Brasília). O confronto é a continuidade do duelo histórico no jogo de ida, quando os franceses venceram os alemães pelo placar de 5 a 4.
Bayern de Munique x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir
Arsenal vence Atlético de Madrid e está na final da Champions League
Futebol Internacional
Supercomputador revela favoritos para a final da Champions League; veja as chances de cada time
Futebol Internacional
➡️ Bayern terá estreia de camisa contra PSG na Champions League
O Lance! consultou o Chat Gpt, ferramenta de inteligência artificial, para receber um palpite para a partida. De acordo com a IA, o Bayern de Munique vai se classificar, mas em um jogo completamente diferente do primeiro.
Segundo a ferramenta, o jogo terá apenas um gol, marcado por Harry Kane. Depois do resto do tempo normal e acréscimos, os Bávaros vão avançar nos pênaltis. O vencedor do duelo encara o Arsenal na final da competição, que avançou após bater o Atlético de Madrid de Simeone.
Clima hostil
Para o jogo, o Bayern de Munique planeja fazer da Allianz Arena um pedaço do inferno na terra. O treinador, Vicent Company, pediu que os torcedores comparecessem ao estádio usando apenas camisas vermelhas, principal cor do clube. Além disso, os próprios jogadores do Bayern de Munique irão usar o uniforme principal, mas também vão estrear sua nova camisa, produzida pela Adidas.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Relembre a primeira partida
No primeiro tempo, Bayern de Munique e PSG fizeram um duelo emocionante e com muitas chances de gols. Aos 15 minutos, Luís Díaz sofreu um pênalti cometido por Pacho, e Kane converteu a cobrança para abrir o placar. Na sequência, os bávaros quase ampliaram com o autor do gol encontrando Olise livre pelo lado direito, mas o francês finalizou para grande defesa de Safonov. Aos 22 minutos, os mandantes tiveram grande chance com Dembélé sendo servido livre de marcação no campo de ataque, entrando na área, mas desperdiçando uma chance inacreditável ao chutar para fora. E no minuto seguinte, Kvaratschelia foi servido pelo lado esquerdo, cortou a marcação de Stanisic para o meio e bateu no cantinho para estufar as redes e deixar tudo igual no placar.
Após o susto, o Bayern de Munique quase voltou à frente do marcador com Olise fazendo grande jogada pelo lado direito, entrando na área e tocando para o meio da área, mas João Neves desviou contra a própria trave antes da defesa afastar o perigo. E aos 33 minutos, o meia português saiu de quase vilão para herói ao aproveitar uma cobrança de escanteio e cabecear para o fundo das redes e virar a partida em favor do PSG. Mas aos 40 minutos, Olise recebeu um passe da entrada da área, avançou até a área e finalizou com força sem chances para Safonov para voltar a deixar tudo igual no marcador. E nos acréscimos, Alphonso Davies cometeu um pênalti por um toque no braço dentro da área, e Dembélé converteu a cobrança com perfeição para deixar a equipe francesa na frente do marcador antes do intervalo.
No segundo tempo, o PSG aumentou a diferença para o Bayern de Munique aos 10 minutos após um cruzamento rasteiro de Hakimi para Kvaratschelia, que chegou finalizando de primeira para marcar seu segundo gol na partida. E em uma aula de contra-ataque, Doué arrancou do campo de defesa para o ataque, acionou Dembélé pela esquerda, que cortou Upamecano e bateu no cantinho para dar uma grande vantagem aos franceses no confronto. Mas aos 19 minutos, os bávaros descontaram com Upamecano aproveitando um cruzamento proveniente de uma cobrança de falta e desviando para o fundo das redes. E aos 23 minutos, Luís Díaz recebeu um lançamento de Kane, limpou a marcação de Marquinhos e finalizou para marcar um golaço e diminuir a desvantagem. E na reta final do jogo, Vitinha avançou pelo lado esquerdo, tocou para Mayulu e o jovem soltou uma bomba no travessão de Neuer.
- Matéria
- Mais Notícias