Ex-jogador detona nível técnico de Arsenal e Atlético: 'Terrivelmente chata'

O ex-jogador Wesley Sneijder teceu críticas ao nível técnico apresentado no confronto entre Arsenal e Atlético de Madrid, válido pelo jogo de volta das semifinais da Champions League. Em comentário no canal holandês "Ziggo Sport", o campeão europeu em 2010 não poupou palavras para demonstrar o seu descontentamento com o jogo realizado em Londres. Além de classificar o duelo como monótono, o ex-meio-campista também questionou as decisões da arbitragem durante a partida.

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Ao analisar o desempenho das duas equipes, Sneijder afirmou que o confronto esteve muito aquém do padrão esperado para uma fase decisiva de Champions.

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— Eu queria ligar para a Uefa após 35 minutos para cancelar a partida, mandar os jogadores saírem de campo e anunciar Bayern de Munique x PSG como a final da Liga dos Campeões. Honestamente, essa partida está terrivelmente chata — disparou Sneijder.

O ex-jogador do Real Madrid e da Inter de Milão justificou a sua insatisfação ao apontar a falta de ímpeto ofensivo e cravou que o Arsenal terá enormes dificuldades na decisão.

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— Assistir ao Arsenal contra o Atlético de Madrid não me deu a sensação de uma semifinal da Champions League. Faltou intensidade, criatividade e qualidade no último terço do campo. Na final, acho difícil imaginá-los conseguindo incomodar um time como o PSG ou o Bayern de Munique. Com base no que vimos hoje, será uma vitória fácil para qualquer um dos lados. Nesse nível, espera-se drama e futebol de alto nível, mas isso ficou muito aquém do esperado — avaliou.

Arsenal e Atlético de Madrid protagonizam a semifinal da Champions em Londres (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Reclamação com a arbitragem

Além das críticas à qualidade da partida, Wesley Sneijder também apontou supostos erros de arbitragem que, em sua visão, acabaram beneficiando o time londrino na busca pela classificação. O holandês destacou lances pontuais ocorridos dentro da área defensiva do Arsenal que deveriam ter resultado em penalidades máximas a favor do Atlético de Madrid. O ex-jogador argumentou que as infrações cometidas pela defesa inglesa foram nítidas e ignoradas pelo árbitro ao longo do confronto.

— O Arsenal deve ser muito grato ao árbitro esta noite. Houve contato claro com Simeone. Só porque ele não caiu, não significa que não foi falta. Também houve outro pênalti em Griezmann que não foi marcado. Para mim, foram pênaltis claros — concluiu Sneijder.

Jogadores do Atlético de Madrid reclamaram da arbitragem durante a semifinal da Champions League contra o Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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