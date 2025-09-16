CazéTV acerta transmissão de outro torneio a nível mundial
Canal será o único no Brasil a transmitir os 104 jogos da Copa do Mundo 2026
A CazéTV transmitirá a Copa do Mundo Sub-20 de futebol que acontecerá no Chile em 2025. O torneio representa a primeira oportunidade para o Brasil conquistar um título mundial no futebol neste ano. A emissora fará cobertura presencial do evento, com transmissão de aproximadamente 30 jogos ao vivo.
O canal está disponível em diversas plataformas além do YouTube, incluindo Disney+, SKY+, Prime Video, Samsung TV Plus e TCL Channel.
A programação incluirá média de seis horas diárias de conteúdo, com todas as partidas da Seleção Brasileira sendo exibidas, além de jogos de outras equipes participantes. A cobertura se estenderá às redes sociais, permitindo que o público acompanhe todos os lances da competição na palma da mão.
Copa do Mundo na CazéTV
O Mundial Sub-20 marca o início da temporada de Copas do Mundo na CazéTV em 2025. Após este campeonato, a emissora também transmitirá a Copa do Mundo Feminina Sub-17 e, em novembro, a Copa do Mundo Masculina Sub-17.
Além das partidas do Brasil, a emissora transmitirá jogos de outras seleções, mostrando jovens promessas do futebol internacional. A equipe da CazéTV estará presente no Chile para realizar a cobertura dos jogos do Mundial Sub-20.
