Astro do Arsenal sofre corte na cabeça após choque com Gabriel Magalhães
Zagueiro brasileiro teve choque com companheiro de equipe aos 29 minutos do primeiro tempo
O atacante Viktor Gyokeres sofreu um corte na cabeça no primeiro tempo do duelo entre Athletic Bilbao e Arsenal, desta terça-feira (16), pela estreia da Champions League. O sueco teve um choque com o companheiro Gabriel Magalhães, aos 29 minutos. A primeira etapa terminou em 0 a 0 no Estádio de San Mamés.
O zagueiro brasileiro subiu junto ao atacante para tentar finalizar uma bola aérea. Porém, a tentativa resultou em um choque sem intenção entre os dois, e Gabriel Magalhães atingiu a nuca de Gyokeres. O centroavante precisou de atendimento médico para estancar o sangramento utilizando uma atadura com uma touca de natação.
Apesar do susto, Gyokeres e Gabriel Magalhães permaneceram em campo e voltaram para o segundo tempo da partida.
Como foi o primeiro tempo de Athletic Bilbao e Arsenal?
Com apoio da torcida, o Bilbao se impôs ofensivamente e dominou a posse de bola no início do jogo. Porém, os Gunners assumiram o controle da partida após os 20 minutos iniciais.
Madueke rolou a bola para Eze, dentro da pequena do Bilbao, mas a Gorosabel negou a possibilidade do arremate. Mais uma vez, o camisa 20 dos Gunners fez boa jogada e cruzou para Gyokeres, que mandou a bola à direita do gol.
Aos 29', Gyokeres e Gabriel Magalhães se chocaram ao subirem para cabecear a mesma bola dentro da área de ataque. Os atletas permanecerem em campo, mas o camisa 14 precisou de atendimento para estancar sangramento.
O Bilbao reagiu no final da primeira etapa. Berenguer partiu em velocidade e chutou cruzado. A bola passou rente ao gol e saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, Navarro finalizou para fora após interceptar passe de Gabriel Magalhães.
