menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro do Arsenal sofre corte na cabeça após choque com Gabriel Magalhães

Zagueiro brasileiro teve choque com companheiro de equipe aos 29 minutos do primeiro tempo

Gabriel Magalhães discute com goleiro Raya em Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League (Foto: Cesar MANSO / AFP)
imagem cameraGabriel Magalhães discute com goleiro Raya em Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League (Foto: Cesar MANSO / AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 16/09/2025
15:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Viktor Gyokeres sofreu um corte na cabeça no primeiro tempo do duelo entre Athletic Bilbao e Arsenal, desta terça-feira (16), pela estreia da Champions League. O sueco teve um choque com o companheiro Gabriel Magalhães, aos 29 minutos. A primeira etapa terminou em 0 a 0 no Estádio de San Mamés.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O zagueiro brasileiro subiu junto ao atacante para tentar finalizar uma bola aérea. Porém, a tentativa resultou em um choque sem intenção entre os dois, e Gabriel Magalhães atingiu a nuca de Gyokeres. O centroavante precisou de atendimento médico para estancar o sangramento utilizando uma atadura com uma touca de natação.

continua após a publicidade

Apesar do susto, Gyokeres e Gabriel Magalhães permaneceram em campo e voltaram para o segundo tempo da partida.

Como foi o primeiro tempo de Athletic Bilbao e Arsenal?

Com apoio da torcida, o Bilbao se impôs ofensivamente e dominou a posse de bola no início do jogo. Porém, os Gunners assumiram o controle da partida após os 20 minutos iniciais.

Madueke rolou a bola para Eze, dentro da pequena do Bilbao, mas a Gorosabel negou a possibilidade do arremate. Mais uma vez, o camisa 20 dos Gunners fez boa jogada e cruzou para Gyokeres, que mandou a bola à direita do gol.

continua após a publicidade
Gyökeres recebeu atendimento médico após choque com Gabriel Magalhães (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)
Gyökeres recebeu atendimento médico após choque com Gabriel Magalhães (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Aos 29', Gyokeres e Gabriel Magalhães se chocaram ao subirem para cabecear a mesma bola dentro da área de ataque. Os atletas permanecerem em campo, mas o camisa 14 precisou de atendimento para estancar sangramento.

O Bilbao reagiu no final da primeira etapa. Berenguer partiu em velocidade e chutou cruzado. A bola passou rente ao gol e saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, Navarro finalizou para fora após interceptar passe de Gabriel Magalhães.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias