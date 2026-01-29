Mano Menezes será o novo treinador da seleção peruana, diz imprensa local

Imprensa local diz que Mano Menezes será o novo treinador da seleção peruana. Contrato será de quatro anos com objetivo de classificar equipe para a Copa de 2030

Segundo diferentes fontes da imprensa peruana, Mano Menezes será anunciado nesta quinta-feira (29) como novo treinador do Peru. O contrato do técnico brasileiro será de quatro anos e o objetivo principal será classificar a seleção peruana para a Copa de 2030. A equipe não conseguiu vaga no próximo mundial, que será disputado de junho a julho em três países, Estados Unidos, México e Canadá.



O site "infobae.com" diz que a decisão pela contratação de Mano Menezes se deu de forma unânime entre os dirigentes da confederação peruana e após "extenso trabalho de avaliação". O perfil oficial da seleção peruana no "X" (antigo "Twitter") fez um post convocando a imprensa para uma entrevista coletiva. A postagem diz que haverá um "anúncio importante" nesta quinta-feira.

Passagem frustrada pela seleção brasileira

Mano Menezes tem 63 anos, nasceu em Passo do Sobrado, interior do Rio Grande do Sul, e foi treinador da Seleção Brasileira entre 2010 a 2012. Apesar de ter dirigidos craques como Neymar, em início de carreira, Thiago Silva e Fred, não conquistou títulos. Na Copa América de 2011, a equipe foi eliminada pelo Paraguai, nos pênaltis, nas quartas de final.

Em 2012, comandando a seleção olímpica, perdeu a medalha de ouro ao ser derrotado pelo México por 2 a 1, na decisão. O time contava com jogadores que viriam a se tornar estrelas mundiais, como Marcelo, Oscar e Neymar.

Por clubes, Mano Menezes fez trabalhos de sucesso no Grêmio, Cruzeiro e Corinthians. Pelo Tricolor Gaúcho, conquistou a Série B de 2005, além de um bicampeonato estadual. No Corinthians, ganhou novamente a Série B, em 2008, além do Paulista e da Copa do Brasil no ano seguinte.

No Cruzeiro, foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2018 e 2019). Porém, passou por clubes como Flamengo, Palmeiras e Fluminense sem sucesso.