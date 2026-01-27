Vasco age rápido e define substituto após saída de treinador

O Vasco da Gama já tem um novo comandante para a sua equipe de basquete. Pouco tempo após o anúncio da saída do técnico Léo Figueiró, que se despediu do clube de forma amistosa e expressou gratidão pelo período à frente do projeto, a diretoria cruz-maltina agiu rápido e confirmou que Cássio Santos assumirá o cargo de treinador principal para a sequência do NBB (Novo Basquete Brasil).

Cássio Santos é o novo treinador do Vasco da Gama no NBB

Cássio Santos não é um estranho ao elenco. Ele já vinha atuando como auxiliar técnico de Léo Figueiró e possui profundo conhecimento do grupo de jogadores e do planejamento estratégico traçado para a temporada.

Conhecedor das carências do elenco, Cássio terá a dura missão de interromper a sequência negativa e buscar uma arrancada improvável para evitar que o clube termine a competição na última posição.

A saída de Léo Figueiró, embora comunicada em tom de gratidão pelo profissional, ocorre no auge da crise técnica. O agora ex-comandante não conseguiu dar consistência ao time, que sofreu com oscilações profundas e derrotas apertadas que minaram a confiança do grupo.

Agora sob o comando de Cássio Santos, o Vasco precisa focar em ajustes defensivos e na parte psicológica dos atletas para somar vitórias nesta reta final.

Confira a despedida de Léo Figueiró do Vasco:

No texto, o treinador relembrou seus feitos à frente da equipe, demonstrando respeito ao processo e gratidão ao momentos que viveu. Além disso, trilhou seus próximos passos.

"Sempre pautei o meu trabalho respeitando processos, dando tempo ao tempo para alcançar os resultados. E é com base nisso, que neste momento, grato a tudo o que vivi e pude contribuir com o Vasco, me despeço para me dedicar 100% ao convite da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Preciso me dedicar por inteiro. Serei Coordenador Técnico de toda a categoria de base feminina e Assistente Técnico da seleção adulta feminina, que tem como missão levar o basquete feminino de volta ao Campeonato Mundial e aos Jogos Olímpicos."