Atitude de Bellingham irrita Ancelotti; veja o vídeo

Apesar do favoritismo, o Real Madrid sofreu derrota pesada para o Arsenal, por 3 a 0, pela ida das quartas de final da Champions League. Com os nervos à flor da pele, os jogadores não esconderam sua frustração com o resultado. Uma das cenas flagrou Jude Bellingham em momento com Carlo Ancelotti.

Fazendo ajustes com o jogo em andamento, Carlo Ancelotti chamou Jude Bellingham e Eduardo Camavinga na beira do gramado para passar instruções. Não é sabido qual o momento causou a frustração do treinador, porém, é possível vê-lo questionando atitude do meia ingês.

Ainda frustrado, Bellingham demonstra em sua expressão não concordar com os comentários feitos por Ancelotti. Ele ainda balança a cabeça como forma de negação antes de voltar para o jogo.

Veja o diálogo entre Bellingham e Ancelotti:

Bellingham admite 'lucro' com derrota por 3 a 0

Ao fim da partida, Bellingham voltou a demonstrar insatisfação, dessa vez valorizando o desempenho do Arsenal, indicando que o estragou poderia ser ainda maior. Foram 11 finalizações contra o gol de Courtois, que foi o melhor jogador do Real Madrid em campo.

— Não estivemos nem perto, e o Arsenal foi muito bem. Para ser honesto, eles poderiam ter feito muito mais (gols), e tivemos sorte de sair com o 3 a 0. Há o jogo de volta, e é nisso que temos que nos agarrar. Mas vamos precisar de algo inacreditavelmene especial, uma loucura mesmo. Mas tem um lugar onde coisas loucas acontecem, e é na nossa casa — comentou.

Precisando vencer por pelo menos três gols, o Real Madrid recebe o Arsenal na quarta-feira da próxima semana, dia 16, no Santiago Bernabéu. Para isso, os Merengues terão de quebrar um tabu de quase 40 anos, já que a última vez que reverteram uma desvantagem de três tentos na Champions foi em 1986.