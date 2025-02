Nesta sexta-feira (28), a FA Cup introduzirá no futebol inglês o impedimento semiautomático. Pela primeira vez, o país terá a tecnologia a seu favor, com o duelo entre Aston Villa e Cardiff sendo o pioneiro a se utilizar do recurso.

O anúncio aconteceu há cerca de duas semanas, após seguidas polêmicas na quarta fase da competição. Até então, a Football Association (FA), principal entidade do futebol local, não providenciava nem mesmo a obrigação do uso da ferramenta do árbitro de vídeo. No duelo entre Manchester United e Leicester, o zagueiro Maguire fez o gol da vitória dos Red Devils, já nos acréscimos da segunda etapa, em condição de impedimento, validada por conta da ausência do recurso.

Conforme explicado pelo órgão, dos oito jogos da fase de oitavas de final, sete terão o impedimento semiautomático para evitar possíveis erros. Apenas o confronto entre Preston North End e Burnley não poderá ter a ferramenta, já que será disputado no Deepdale, e os donos da casa não estão na primeira divisão nacional.

Caso haja necessidade de conferência de um lance ajustado no impedimento semiautomático, o VAR comunicará o árbitro de campo e uma animação em 3D será gerada. A Real Federação Espanhola de Futebol já utiliza a tecnologia para suas competições principais: La Liga e Copa do Rei. A Fifa, da mesma maneira, fortaleceu as conferências em torneios como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes.

📆 Veja os jogos das oitavas de final da FA Cup*

⚽ Aston Villa x Cardiff - 28/2 - 17h

⚽ Crystal Palace x Millwall - 1/3 - 9h15

⚽ Preston North End x Burnley - 1/3 - 9h15

⚽ Bournemouth x Wolverhampton - 1/3 - 12h

⚽ Manchester City x Plymouth Argyle - 1/3 - 14h15

⚽ Newcastle x Brighton - 2/3 - 10h45

⚽ Manchester United x Fulham - 2/3 - 13h30

⚽ Nottingham Forest x Ipswich Town - 3/3 - 16h30

*todos no horário de Brasília