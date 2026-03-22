Igor Jesus marca, e Nottingham Forest vence Tottenham; veja gol

Neste domingo (22), Nottingham Forest e Tottenham se enfrentaram em duelo válido pela 31ª rodada da Premier League. Com gol de Igor Jesus, a equipe de Vítor Pereira venceu os Spurs por 3 a 0 e deu um passo importante na luta contra o rebaixamento.

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O confronto colocou frente a frente duas histórias parecidas: grandes clubes que viviam intensa crise. O Nottingham Forest, na temporada passada, voltou aos holofotes do futebol mundial e se classificou para a Europa League pela primeira vez em 29 anos. Nesta temporada, porém, a equipe não repetiu o desempenho e passou a lutar contra o rebaixamento.

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O Tottenham, por sua vez, vive uma crise ainda mais profunda. A equipe vem em baixa no Campeonato Inglês desde a temporada passada, mas conseguiu acabar com um jejum de títulos ao vencer a Europa League. Nesta temporada, a queda se acentuou e, com a derrota para o Nottingham Forest, os Spurs ficam a apenas um ponto do Z-3.

Igor Jesus marca e é herói no confronto

Em meio à crise das duas equipes, foi um brasileiro quem roubou a cena. Jogando fora de casa, o Nottingham Forest saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Neco Williams, Igor Jesus subiu mais alto que os marcadores e abriu o placar, marcando seu segundo gol na Premier League.

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Igor Jesus cabeceando no duelo entre Nottingham Forest e Tottenham (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Com a desvantagem, o Tottenham não teve forças para reagir. No segundo tempo, o Forest ampliou. Hudson-Odoi avançou pela ponta, Igor Jesus atraiu a marcação e sobrou para Morgan Gibbs-White livre na entrada da área. O camisa 10 bateu colocado, Vicario até tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes.

Na reta final, o Nottingham Forest fechou a conta. Após escanteio afastado, o goleiro Matz Sels lançou para Neco Williams, que dominou e cruzou na cabeça de Taiwo Awoniyi. O atacante não desperdiçou e fez o terceiro da equipe.

Situação na tabela da Premier League

Com o resultado, o Nottingham Forest venceu pela primeira vez em sete jogos e se afastou momentaneamente da zona de rebaixamento. A equipe agora tem três pontos de vantagem para o West Ham, primeiro time dentro do Z-3.

O Tottenham, por outro lado, vê o risco de perto. Com a derrota para um concorrente direto, os Spurs ficam a apenas um ponto da zona de rebaixamento. A derrota do West Ham para o Aston Villa deu um leve alívio, mas a situação segue delicada.

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