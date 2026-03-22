O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 neste domingo (22), no Camp Nou, pela 29ª rodada de La Liga. O gol da vitória foi marcado por Ronald Araújo, de cabeça, aos 24 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de João Cancelo. Com o resultado, os blaugranas mantiveram a liderança do Campeonato Espanhol e ampliaram a invencibilidade em casa.

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O Barcelona começou a partida em ritmo intenso e criou chances nos minutos iniciais, mas pecou na eficiência. A melhor oportunidade do primeiro tempo veio aos 13 minutos: Raphinha roubou a bola de Ciss no meio-campo, partiu em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro Batalla, mas finalizou para fora. O gol saiu em jogada de bola parada, com Araújo subindo mais alto que a defesa após escanteio cobrado por Cancelo.

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A chance perdida por Raphinha repercutiu nas redes sociais ainda durante o primeiro tempo. Veja a reações de torcedores

Veja reações de torcedores do Barcelona sobre chance perdida de Raphinha

Tradução: "Raphinha aproveita essa chance 9 em cada 10 vezes. Que erro inacreditável da parte dele. O Barcelona deveria estar com um gol de vantagem depois disso."

Tradução: "Raphinha está tendo um jogo ruim"

Tradução: "Irmão Raphinha, o que estou assistindo?"

Tradução: "OHH RAPHINHA, QUE ERRO"

Tradução: "Vou continuar dizendo que, quando Raphinha não estiver se movimentando para chutar, cruzar ou cortar para dentro, ele é o responsável por finalizar nosso ataque. Seu pé esquerdo daquele lado torna os ângulos difíceis, a posição do corpo previsível e a ameaça no mano a mano mínima. Ele é de classe mundial em espaços abertos, mas limitado em jogadas mais compactas."

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Tradução: "Raphinha está tendo um dia ruim, cara."

Tradução: "Parece que a Raphina não dormiu bem ontem à noite."

Raphinha em ação no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)

Segundo tempo de pressão e sustos

Na segunda etapa, o cenário mudou. O Rayo cresceu na partida, passou a pressionar a saída de bola do Barcelona e criou dificuldades para a defesa catalã. O goleiro Joan García foi exigido em pelo menos duas oportunidades e fez defesas importantes para manter o placar.

O trio de ataque do Barcelona – Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski – teve atuação discreta no segundo tempo, muito abaixo da exibição contra o Newcastle, no meio de semana, pela Champions League. A equipe sofreu para administrar a vantagem e viu os minutos finais se tornarem tensos.

Apesar da pressão, o Barcelona segurou o resultado e garantiu a vitória. Com os três pontos, abriu sete de vantagem sobre o Real Madrid, que ainda joga na rodada. O próximo compromisso da equipe será no sábado (29), contra o Osasuna, fora de casa.

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