IFFHS divulga a seleção dos melhores jogadores de 2024; confira

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) disponibilizou, a seleção do onze ideal dos melhores jogadores do ano de 2024. A escolha do time foi montado a partir de um conjunto de estatísticas levantadas pela instituição, formado no clássico 4-3-3. Dentre os nomes selecionados, Vini Jr, eleito o melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best, foi o único brasileiro dos 11.

continua após a publicidade

➡️ Vítor Pereira ignora Brasil e exalta Inglaterra como o ‘país do futebol’

A seleção de 2024 é formada por: Dibu Martínez (Aston Villa e Argentina); Carvajal (Real Madrid e Espanha), Rúben Dias (Manchester Ciy e Portugal), Rüdiger (Real Madrid e Alemanha) e Alphonso Davies (Bayern e Canadá); Rodri (Manchester City e Espanha), Kroos (Real Madrid e Alemanha) e Bellingham (Real Madrid e Inglaterra); Yamal (Barcelona e Espanha), Haaland (Manchester City e Noruega) e Vini Jr (Real Madrid e Brasil).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade