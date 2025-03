Derby: Abel Ferreira e Ramón Díaz duelam por hegemonia em Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e pode até empatar para ser campeão, enquanto o Verdão precisa reverter a desvantagem mínima. No banco de reservas, Ramón Díaz e Abel Ferreira travam mais uma batalha em um Derby.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Se tornou ídolo pelos nove títulos conquistados, que incluem dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), e duas Libertadores (2020 e 2021), mas também pela soberania contra o rival alvinegro.

O treinador português disputou 16 partidas contra o Corinthians e leva ampla vantagem com sete vitórias, três empates, e apenas três derrotas. Abel Ferreira teve vitórias marcantes como a goleada por 4 a 0 no Allianz Parque, pelo Brasileirão de 2020, e a classificação na semifinal do Paulistão de 2021, após vitória por 2 a 0, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Abel Ferreira x Corinthians

16 jogos 7V-6E-3D 56.2% aproveitamento 25 gols marcados 15 gols sofridos

Pedra no sapato

Até a chegada de Ramón Díaz, em julho de 2024, apenas Sylvinho havia vencido o português como treinador do Corinthians. No Brasileirão de 2021, o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 1, na Neo Química Arena, com dois gols de Róger Guedes.

Desde chegada de Abel Ferreira no Palmeiras, oito treinadores comandaram o Timão em Derbys: Vagner Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro, Danilo, Vanderlei Luxemburgo, António Oliveira e Ramón Díaz. O argentino tem o melhor desempenho entre todos.

continua após a publicidade

Com Ramón Díaz, o Corinthians vive um momento positivo contra Abel Ferreira. Foram três partidas, com duas vitórias e um empate.

O primeiro confronto foi uma vitória por 2 a 0 para o Timão, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na ocasião, o clube alvinegro lutava contra o rebaixamento, enquanto o Palmeiras brigava pelo título.

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes no Allianz Parque. Na primeira fase do Paulistão, empataram por 1 a 1. No jogo de ida da final do estadual, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Desempenho Ramón Díaz x Abel Ferreira

3 jogos 2V-1E 77.8% aproveitamento 4 gols marcados 1 gol sofrido

Desempenho de outros treinadores do Corinthians x Abel Ferreira

Vagner Mancini:

3 jogos 1E-2D 11.1% aproveitamento 2 gols marcados 8 gols sofridos

Sylvinho:

2 jogos 1V-1E 66.7% aproveitamento 3 gols marcados 2 gols sofridos

Vítor Pereira:

3 jogos 3D 0% aproveitamento 1 gols marcados 6 gols sofridos

Fernando Lázaro:

1 jogo 1E 33.3% aproveitamento 2 gols marcados 2 gols sofridos

Danilo:

1 jogo 1D 0% aproveitamento 1 gol marcado 2 gols sofridos

Vanderlei Luxemburgo:

1 jogo 1E 33.3% aproveitamento 0 gols marcados 0 gols sofridos

António Oliveira: