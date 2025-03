Derby: Garro vira dúvida após último treino do Corinthians; veja escalação

Rodrigo Garro sentiu dores e deixou o treinamento desta quarta-feira (26) no CT Dr. Joaquim Grava antes do fim. O meia argentino sofre de tendinopatia patelar no joelho direito e é dúvida do Corinthians para a final do Paulistão contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A informação foi noticiada pelo 'Ge.globo'. O elenco fez o seu último treinamento antes da decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Garro se queixou de dores no joelho direito e deixou o treino mais cedo, antes das atividades com cobranças de bola parada. Ramón Díaz escalou o atacante Talles Magno na vaga do argentino no restante do treinamento.

continua após a publicidade

Rodrigo Garro participou de parte da atividade do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Retorno

A atividade conduzida por Ramón Díaz ficou marcada pelos retornos dos jogadores que estavam defendendo as suas seleções na Data Fifa. Félix Torres, que atuou pelo Equador, e Memphis, que jogou pela Holanda, treinaram sem restrições.

José Martínez, que defendeu a Venezuela, e Carrillo, que atuou pelo Peru, foram preservados do trabalho tático e fizeram apenas o aquecimento. Romero esteve com a seleão paraguaia e voltou com Richard Ríos, do Palmeiras. O voo atrasou por problemas técnicos e o paraguaio chegou atrasado.

continua após a publicidade

Escalação do Corinthians

Ramón Díaz não sabe se poderá contar com Garro e Martínez para o confronto, que se recupera de um desconforto na coxa. Fora isso, a tendência é escalar força máxima para a final. O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez (Alex Santana), Carrillo e Garro (Romero); Memphis e Yuri Alberto.

Luta pelo título

O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Com isso, o Timão pode até empatar atuando em casa para sair com o título do Paulistão. Em caso de vitória mínima do Palmeiras, o resultado será resolvido nos pênaltis. A Neo Química Arena terá somente torcedores do clube alvinegro.