O Estudiantes, possível rival de Flamengo e Internacional na Libertadores, anunciou nesta terça-feira (24) a contratação do goleiro Fernando Muslera, de 39 anos. O uruguaio assinou um contrato válido por um ano, expirando ao final de 2026.

Muslera se despediu do Galatasaray ao final de 2024/25. Na Turquia, o goleiro passou longas 14 temporadas, com 550 jogos completos e 18 troféus erguidos, sendo considerado um dos maiores ídolos da história do clube. Na partida do título, inclusive, marcou um gol de pênalti, contribuindo para o triunfo diante do Kayserispor por 3 a 0.

O Estudiantes, inclusive, liderou o grupo do Botafogo na Libertadores de 2025, e está qualificado ao mata-mata. Nas oitavas de final, o time terá pela frente o Cerro Porteño, e se passar, enfrenta Flamengo ou Inter na sequência do torneio.

Esta será a primeira experiência de Muslera no futebol argentino. Revelado pelas categorias de base do Montevideo Wanderers, passou pelo Nacional (URU) e pela Lazio, antes de ser comprado pelo Galatasaray em 2011, depois de brilhar na Copa do Mundo do ano anterior na Copa América vencida pelo seu país.

Com a camisa do Uruguai, Fernando fez 133 jogos, tendo estreado em 2009, e foi titular nas Copas de 2010, 2014 e 2018, além de fazer parte do grupo que foi ao Catar, em 2022.

