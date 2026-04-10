Gabriel Sara é destaque em vitória do Galatasaray no Campeonato Turco

O meia Gabriel Sara foi decisivo na vitória do Galatasaray por 3 a 1 sobre o Göztepe, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Turco, após retornar do período de Data FIFA com a Seleção Brasileira. O jogador deu assistência em cobrança de escanteio para o gol de Mario Lemina, que definiu o resultado e garantiu mais três pontos para a equipe de Istambul, que chegou aos 67 e abriu quatro de vantagem sobre o Fenerbahçe, segundo colocado com 63.

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Gabriel Sara contribuiu diretamente para o triunfo ao participar do terceiro gol da partida, consolidando o desempenho da equipe em um confronto disputado fora de casa. O resultado mantém o Galatasaray na liderança isolada do campeonato e fortalece a campanha na busca pelo título nacional.

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— Muito feliz por voltar a jogar pelo Galatasaray e poder ajudar a equipe em um jogo tão importante. Sabíamos que seria uma partida difícil fora de casa, então conquistar essa vitória e ampliar a vantagem na liderança é fundamental. Fico ainda mais contente por poder contribuir diretamente com o resultado — afirmou o jogador.

Na temporada 2025/26, o meia soma 41 partidas, com seis gols e quatro assistências, números que refletem sua participação constante ao longo da campanha. O Galatasaray, atual tricampeão nacional, busca o tetracampeonato consecutivo, feito que o próprio clube já alcançou entre 1996 e 2000.

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Gabriel Sara pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Convocação e projeção na Seleção Brasileira

O desempenho no futebol europeu resultou na primeira convocação de Gabriel Sara para a Seleção Brasileira, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O jogador integrou o grupo que disputou amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, e fez sua estreia diante da seleção francesa, ao entrar aos 39 minutos do segundo tempo no lugar de Casemiro.

— Esse período na Seleção foi muito especial para mim. Vestir a camisa do Brasil pela primeira vez foi um sonho realizado, motivo de muito orgulho e felicidade. Mas não quero parar por aqui. Quero mais, sonho com mais e vou em busca disso. Vou seguir trabalhando muito, porque sei que esse é só o começo e tenho o objetivo de estar na Copa do Mundo — disse.

O meia segue no radar da comissão técnica da Seleção Brasileira e mantém a expectativa de novas convocações, enquanto dá sequência à temporada no futebol turco.

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