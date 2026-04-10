América-MEX retorna ao Azteca e inicia sequência decisiva na temporada

O América-MEX voltará a atuar no Azteca neste fim de semana, após quase dois anos utilizando outro local devido a reformas para a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada pelo técnico brasileiro André Jardine reencontra o estádio em meio a uma sequência decisiva na temporada, que inclui clássico pelo Torneio Clausura e confronto eliminatório pela Concachampions.

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A última partida do América no Azteca havia ocorrido em maio de 2024, na vitória sobre o Cruz Azul que garantiu o título do Clausura. Desde então, o time passou a mandar seus jogos no Estádio Ciudad de los Deportes, com capacidade para cerca de 35 mil torcedores, enquanto aguardava a reabertura do Azteca, que comporta aproximadamente 85 mil pessoas e agora passa a ser chamado de Estádio Banorte.

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O retorno será justamente em um clássico contra o Cruz Azul, marcado para a madrugada de sábado (11) para domingo, às 00h05 (de Brasília), pela 14ª rodada do Clausura. O América ocupa a sexta colocação e busca se firmar na zona de classificação à Liguilla. O adversário é o vice-líder da competição, comandado por Nicolás Larcamón.

— Voltar ao Azteca tem um significado muito grande para todos nós. É a nossa casa, um templo do futebol mundial. Sabemos da energia do torcedor e do quanto esse ambiente pode fazer a diferença em momentos decisivos — afirmou André Jardine.

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André Jardine é técnico do América do México (Foto: Divulgação/América do México)

Sequência com clássico e mata-mata

Além do compromisso pelo campeonato nacional, o América terá pela frente o jogo de volta das quartas de final da Concachampions, contra o Nashville SC, na quarta-feira (15). Após empate sem gols fora de casa, a equipe precisa vencer para avançar na competição.

O confronto ganhou relevância após o Nashville eliminar o Inter Miami, equipe que conta com Lionel Messi e Luis Suárez. A sequência de jogos marca um período decisivo para o América na temporada, com a disputa simultânea por classificação no Clausura e na Concachampions.

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