Ídolo do United: ‘As pessoas pensam que odeio Cristiano Ronaldo’
Wayne Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester United
Wayne Rooney, jogador histórico do Manchester United, foi perguntado sobre a parceria com Cristiano Ronaldo quando atua em Manchester. O ex-atacante concedeu entrevista ao podcast de Rio Ferdianand, ex-zagueiro dos Red Devils, e admitiu que o português 'será lembrado como o maior'.
Desde que pendurou as chuteiras, as declarações de Wayne Rooney sobre Cristiano Ronaldo tem gerado polemica. No podcast "Rio Ferdinand Presents", o ex-atacante buscou apaziguar a polêmica comparação entre o atacante português e Lionel Messi.
— As pessoas pensam que eu o odeio. Eu adoro o Cristiano! Acho que ele é um gênio absoluto, o que ele faz é incrível. Acho que as pessoas não percebem o quão próximos nós éramos. Só porque eu disse que Messi é melhor do que Ronaldo, as pessoas pensam que eu não gosto do Cristiano — disse Rooney
O ex-camisa 10 dos Red Devils pontou seu apreço pelo futebol de Lionel Messi. Entretanto, afirmou que Cristiano Ronaldo, ao final da carreira, estará em um patamar maior do que o argentino.
— Eu só gosto daquele toque de genialidade do Messi, e é isso! Mas o Cristiano Ronaldo continua sendo um gênio absoluto (…) Para ser sincero, nos últimos anos tenho pensado: sabe de uma coisa? Ele provavelmente vai ser lembrado como o maior. Nas últimas três temporadas ele foi artilheiro na Arábia Saudita ou em qualquer lugar — afirmou o ex-jogador do United
— Cristiano é um gênio absoluto no que faz. Ele acaba de completar 40 anos. O que ele está fazendo é incrível e tiro o chapéu para ele. E, para ser justo, eu não poderia fazer uma crítica a ele — concluiu Wayne Rooney
Rooney e Cristiano Ronaldo no United
Rooney e Cristiano Ronaldo jogam juntos no Manchester United entre 2004 e 2009. Na época, o atacante português estava iniciando sua carreira. Ao todo, os dois jogaram juntos por 205 partidas com a camisa dos Red Devils. A dupla de ataque venceram três títulos da Premier League e uma Champions League juntos.
