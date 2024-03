Bellingham celebra gol pelo Real Madrid (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 10:37 • Madri (ESP)

Contratado no último verão europeu, Jude Bellingham chegou ao Real Madrid com a missão de assumir o protagonismo do setor do meio de campo, herdando a camisa 5 do ídolo Zinédine Zidane. Rapidamente, o inglês alcançou um patamar a ponto de ser idolatrado por torcedores e ter sua comemoração característica imitada em várias partes do mundo.

A qualidade demonstrada em meses de futebol espanhol levou o jovem craque a ter seu desempenho reconhecido pelo próprio Zidane. Antecipando jogo festivo realizado no Santiago Bernabéu, o ex-jogador e ex-técnico do Real utilizou o mesmo espaço de seu 'sucessor' nos vestiários, e rasgou elogios ao atleta.

- De camisa cinco a camisa cinco. Não temos a mesma idade, mas o número sim. Ele é espetacular. Temos sorte de ter ele aqui em Madri, de verdade. Ele é muito bom, e espero que traga muitos troféus, o que é o mais importante - afirmou Zinédine.

Os números de Bellingham com a camisa do Real Madrid, até aqui, são ótimos. Em 31 partidas, o inglês marcou 20 gols e deu nove assistências, sendo crucial na campanha de liderança de La Liga, e chegada às quartas de final da Champions League.

Além de ser peça-chave no time de Carlo Ancelotti, o central cravou de vez seu espaço entre os titulares da seleção da Inglaterra. No sábado (23), participou do amistoso dos Três Leões, mas saiu ofuscado em vitória da Seleção Brasileira, com gol de Endrick, que será seu companheiro em Madri. Ainda nesta Data Fifa, Jude deve atuar no segundo compromisso, enfrentando a Bélgica no mesmo Wembley.

Bellingham comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)