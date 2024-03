Manchester United tem nove candidatos ao cargo de técnico, diz jornalista; saiba quem são

Jim Ratcliffe deseja fazer uma revolução no Manchester United, e primeiro passo pode ser a troca no comando técnico do time (Foto: Valery Hache/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 08:00 • Manchester (ING)

O Manchester United tem nove candidatos a assumir o cargo de técnico da equipe na próxima temporada, segundo o jornalista Rob Dawson, da ESPN da Inglaterra.

São eles: Gareth Southgate (Inglaterra), Graham Potter (sem clube), Julen Lopetegui (sem clube), Julian Nagelsmann (Alemanha), Roberto de Zerbi (Brighton-ING), Ruben Amorim (Sporting-POR), Thomas Frank (Brentford-ING), Thomas Tuchel (Bayern de Munique-ALE) e Zinedine Zidane (sem clube).

Vale lembrar que o cargo de técnico do clube não está vago, e Erik ten Hag segue comandando a equipe. A instabilidade da equipe na atual temporada, no entanto, faz com que o novo dono dos Diabos Vermelhos, Jim Ratcliffe, planeje uma reformulação drástica no time.

Não há um favorito a princípio, mas informações recentes do site "Footmercato" dão conta que, de todos os nomes citados, Zidane conta com grande prestígio da nova direção do clube.

Zidane é um dos cotados a assumir o cargo de técnico do Manchester United (Foto: Daniel Leal/AFP)

Isso porque o trabalho do francês agrada a Jean-Claude Blanc, que é braço direito de Jim Ratcliffe, membro do conselho do clube e já foi cotado para o cargo de diretor esportivo. O dirigente foi um dos responsáveis por tentar levar Zizou ao PSG quando trabalhou no clube.

SOUTHGATE RECHAÇA ESPECULAÇÕES

Na última semana, em coletiva antes do amistoso da Inglaterra diante do Brasil, Gareth Southgate, mais um dos cotados, foi questionado sobre o possível interesse do clube em seu trabalho. O técnico afastou as especulações que envolvem seu nome, e pregou foco na disputa da Eurocopa, que começa em junho.

- Antes de tudo, sou o técnico da Inglaterra e minha função hoje é, basicamente, tentar ganhar a Eurocopa. Em segundo lugar, o Manchester United tem um treinador. É desrespeitoso quando há especulações sobre o cargo de um técnico que está empregado.

Vale lembrar que o contrato do técnico com a seleção inglesa se encerra em dezembro deste ano, e sua permanência depende de um bom desempenho da equipe na competição europeia.

Gareth Southgate pregou foco total na disputa da Eurocopa, que acontece entre junho e julho deste ano (Foto: Glyn KIRK / AFP)