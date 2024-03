Joia do Barcelona marca golaços em treino da Espanha antes de amistoso contra o Brasil; veja o vídeo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 08:30 • Madrid (ESP)

O atacante Lamine Yamal, de apenas 16 anos e considerado a mais nova joia do Barcelona, brilhou no último treino da Espanha, realizado no domingo (24). Veja os principais lances do jovem no vídeo do topo da página.

O atleta esbanjou categoria e repertório de finalizações na atividade preparatória para o amistoso da seleção espanhola diante do Brasil. O duelo está marcado para o dia 26 (terça-feira), às 17h30 (hora de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Lamine Yamal tem apenas 16 anos e é considerado uma das grandes promessas do Barcelona e da seleção da Espanha (Foto: Lluis Gene/AFP)