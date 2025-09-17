Mbappé brilha: veja o valor de mercado do jogador do Real Madrid

Mais uma Champions League começou para o Real Madrid (ESP). E começou com o brilho de uma de suas maiores estrelas. Kylian Mbappé fez dois gols e ampliou a contagem de gols: agora são seis em cinco jogos na temporada. E caminha, assim, para aumentar o valor de mercado.

Atualmente, Mbappé está avaliado em € 180 milhões, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Após três medições seguidas, o atacante francês está a € 20 milhões em valor de mercado do ápice da carreira até aqui. Foi entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Ele ainda atuava no Paris Saint-Germain (FRA).

Antes de defender o PSG, Mbappé começou a carreira profissional no Mônaco, também da França. Na primeira avaliação, no final de 2015, ele tinha 16 anos quando foi avaliado em € 50 mil. Os primeiros jogos pela equipe principal foram no final de daquele ano.

Mas foi na temporada 2016/2017 que o então jovem atacante fez 26 gols e deu 11 assistências em 44 partidas. E o valor de mercado dele foi crescendo: € 250 mil em fevereiro de 2016, € 1 milhão em abril daquele ano, € 1,5 milhão em julho de 2016, € 4 milhões em outubro de 2016, € 10 milhões em janeiro de 2017 e € 35 milhões em maio de 2017. Foi exponencial.

Na primeira avaliação pelo Paris Saint-Germain, em outubro de 2017, o atacante tinha o valor de € 90 milhões; já a avaliação de janeiro de 2018 foi de € 120 milhões. Cinco meses depois, mesma avaliação; e o atacante ainda tinha 19 anos, em julho de 2018, quando foi avaliado em € 150 milhões.

Chegou outubro daquele ano e a avaliação chegou a € 180 milhões. Foi a primeira aferição antes da Copa do Mundo daquele ano, em que Mbappé foi destaque no título da França. O valor aumentou para € 200 milhões em dezembro. E assim ficou por um ano.

A partir daquele momento, pequenas quedas e longos períodos de estabilidade. O ponto mais baixo foi o de € 160 milhões em abril de 2021. Assim ele permaneceu até novembro de 2022. E quando deixou o PSG, em junho do ano passado, Mbappé já havia se recuperado até € 180 milhões.

Voltou ao patamar de € 160 milhões em dezembro do ano passado. O valor subiu para € 170 milhões em março e € 180 milhões no junho mais recente. Atualmente, ele só vale menos que Lamine Yamal, cujo número aferido é de € 200 milhões.