Ídolo do Manchester United detona Rashford, do Barcelona

Marcus Rashford está em alta no Barcelona em sua temporada de estreia na Catalunha, mas ainda é alvo de críticas pelo seu período no Manchester United. Paul Parker, ex-lateral dos Red Devils, detonou o atacante revelado pelo United e afirmou que o jogador "decepcionou seus companheiros".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Marcus Rashford decepcionou seus companheiros. Foi um preguiçoso, não fazia nada. Quantos jogadores no Reino Unido confiaram nele se ele jogasse pelo time deles? Sabemos que a resposta é nenhum. Eles nunca admitiriam, mas sentiram isso lá no fundo. Quando eu jogava, era uma questão de vida ou morte, e isso tem que ser incutido neles desde o início, mas não foi", afirmou Parker.

continua após a publicidade

"Rashford se colocou em uma situação difícil, sem saber o que fazer. Se você não consegue dar tudo de si pelo clube em que cresceu e está disposto a decepcionar o resto do time, isso diz muito sobre você. Se você não consegue fazer o mesmo pelo clube em que joga desde criança, mesmo torcendo por esse time e amando a cidade em que cresceu...", complementou o ex-jogador ao falar sobre a saída de Rashford.

Rashford surgiu no Manchester United como uma grande promessa, conseguiu atingir bom nível em algumas temporadas, mas não alcançou o patamar que se esperava. Da mesma forma, o atacante não se consolidou plenamente na seleção inglesa, totalizando 'apenas' 19 jogos.

continua após a publicidade

Rashford comemora gol pelo Manchester United (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Siga o Lance! no Google para tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Parker não espera que Rashford seja titular do Barcelona

Apesar do bom início de temporada no Barcelona, sendo titular em nove dos 12 jogos que ficou à disposição, Parker não enxerga Rashford como uma peça primordial para Hansi Flick:

"Ele está indo bem, mas não acho que esteja no time titular do Barcelona. Ele jogará a final da Liga dos Campeões com Yamal, Rafinha e Lewandowski? Acho que a resposta é não, ele não está no time titular"

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.